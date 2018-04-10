ليفربول وروما يتأهلان لنصف نهائي دوري الأبطال

تفوق ليفربول الإنكليزي على مواطنه مانشستر سيتي إيابا وذهابا ليحجز الثلاثاء بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم فيما تمكن روما الإيطالي من تحقيق انتصار صعب على الإسباني برشلونة مكنه بلوغ الدور نفسه.

وعوض ليفربول تأخره في مباراة الثلاثاء، على ملعب مانشستر سيتي، بهدف المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة الثانية ليسجل هدفين بأقدام المهاجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 56 والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة 77 لينتهي مجموع اللقاءين بنتيجة 5-1 لصالح ليفربول.

ومن جانبه تمكن روما الإيطالي من تعويض تأخره في الذهاب بنتيجة 4-1 ليسجل ثلاثية نظيفة على ملعبه عبر المهاجم البوسني إدين دجيكو في الدقيقة السادسة ومتوسط الميدان الإيطالي دانييلي دي روسي في الدقيقة 58 من ركلة جزاء والمدافع اليوناني كونستانتينوس مانولاس في الدقيقة 82.

ويلتقي مساء الأربعاء بايرن ميونيخ الألماني بإشبيلية الإسباني وريال مدريد الإسباني بيوفنتوس الإيطالي لتحديد فريقين سيلحقان بليفربول وروما في نصف نهائي المسابقة.