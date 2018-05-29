تصنيف جديد: القاهرة أرخص مدينة في العالم

أظهر تصنيف سنوي يعده بنك UBS السويسري ويشمل 77 مركزا حضريا أن زوريخ المركز المالي السويسري تظل أغلى مدينة كبرى في العالم والعاصمة المصرية القاهرة هي الأرخص.

وتشير الدراسة، التي تعتبر مدينة نيويورك قاعدة القياس، إلى أن لوس أنجلس تمثل أفضل قوة شرائية في العالم للعامل متوسط الأجر، فسكانها يستطيعون شراء أكثر مما يستطيع سكان نيويورك شراءه بمقدار الربع.

لكن مع أخذ ارتفاع الأجور في زوريخ في الحسبان، يأتي سكانها في المرتبة الثانية بعد لوس أنجلس من حيث القوة الشرائية، وتأتي نيويورك في المرتبة العاشرة ولندن رقم 23.

وبحث بنك UBSفي مجموعة بيانات فرعية عن المكان الأفضل الذي يمكن فيه لمن بلغوا مرحلة الشباب في سنوات الألفية الثالثة الأولى شراء مجموعة من السلع والخدمات تشمل هاتف آبل وجهاز كمبيوتر محمول.

وأظهرت الدراسة أيضا أن زوجين يسعيان لوجبة عشاء مع زجاجة نبيذ وعرض سينما سيدفعان أكثر في طوكيو ونيويورك وستوكهولم وسيدفعان أقل في براج ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو.