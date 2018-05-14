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اتفاق بين حكومة اليمن والإمارات بشأن سقطرى

جزيرة سقطرى

أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر الاثنين انتهاء الأزمة بين السلطة المعترف بها دوليا والإمارات في جزيرة سقطرى.

وقال بن دغر في حسابه على فيسبوك "إنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة الأوضاع في الجزيرة إلى ما كانت عليه قبل الانتشار العسكري الإماراتي فيها في 30 نيسان/أبريل الماضي".

وذكر مسؤول حكومي أن تصريحات بن دغر جاءت بعد إعادة تسليم ميناء ومطار سقطرى لقوات الأمن اليمنية.

وأضاف أن خروج القوات الإماراتية والسعودية من الجزيرة سيتم "بعد تدريب وتأهيل قوات من أبناء الجزيرة لحفظ الأمن فيها".

وبقيت سقطرى (350 كلم قبالة السواحل الجنوبية لليمن) بمنأى عن أعمال العنف التي تجتاح البلاد، وتقع الجزيرة عند مخرج ممر مزدحم للنقل البحري يربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، وتحظى بأهمية عالمية لتنوعها البيئي.

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