إماراتيات يطالبن بـ 'إسقاط الولاية'

حملة جديدة تحت هاشتاغ "إماراتيات_ نطالب_ باسقاط الولاية" تصدرت لائحة التغريدات الأكثر تداولا على موقع التدوين تويتر في الإمارات ودول أخرى منها السعودية.
أثارت الحملة جدلا واسعا وردود فعل متبانية خاصة من قبل النساء، على غرار هاشتاغ مماثل انطلق في السعودية قبل فترة، ورأى كثيرون أنه لعب دورا كبيرا في التغييرات الحالية التي تشهدها المملكة على صعيد حقوق المرأة.
من بين القضايا التي تبادل المغردون الآراء بشأنها قوانين الأحوال الشخصية الحالية في الإمارات مثل الزواج والطلاق وغيرها، وعدم وجود قانون خاص بالعنف المنزلي.
وناقش المغردون ما سموها القوانين "التي تميز بين الرجال والنساء" في الدولة.
وقالت بعض الناشطات مثل نسرين، إنهن سيواصلن نضالهن حتى تتحقق مطالبهن:
#اماراتيات_نطالب_بإسقاط_الولايه كفو والله بنات الإمارات . رح نبقى نناضل ونناضل لين ما يعطونا حقوقنا #سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه600— نسرين (@BDn2E0aocrJ7jig) February 28, 2018
وأعربت المؤيدات للحملة عن تفاؤلهن وثقتهن في انتقال ما يحدث في السعودية إلى الإمارات:
#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه603#اماراتيات_نطالب_باسقاط_الولايه— Lama (@feminist2011) February 28, 2018
صدقوني بنات لو السعوديه قررت تسقط الولايه عن المرأه وتحدد سن رشد .الأمارات راح تسقطها بس خلي السعوديه تسقط الولايه وشوفوا وش بيصير بالأمارات اكيد بتسوي مثل السعوديه لأنهم مع بعض في السراء والضراء تفائلوا خير🙏❤
أما المعارضات للحملة فاعتبرن أن المرأة الإماراتية لا ينقصها شيء.
وتساءلت إحداهن عن سبب المطالبة بإسقاط الولاية:
#اماراتيات_نطالب_باسقاط_الولايه— العاليــــــــــــة (@dosariah11111) February 28, 2018
ماذا يريد المطالبون باسقاط الولاية؟
تمرد على الدين
تمرد على الدولة
عقوق الوالدين
عصيان الزوج
التخلي عن مسؤولية الأبناء
السفر بلا محرم
الزواج بلا ولي
الحجاب اختياري وليس دين
اسقاط الولاية تعني التخلي عن الدين والاخلاق والحياء فأحذرن يا بنات الإمارات
ودعت أخرى إلى إسقاط الجنسية عمن أطلقن هذه الحملة:
#اماراتيات_نطالب_باسقاط_الولايه— هدى القحطاني (@rtrtyyyyy) February 28, 2018
كل من يحاول يسبب شوشره بين الإمارات والسعوديه في إسقاط الولايه سحب جنسيته هو الحل الأمثل والأفضل #خليجيات_الولايه_فخر_لنا
بينما شكك مغردون في الحملة من الأساس ووصفوها بالمدسوسة واستبعدوا بشدة أن تكون نساء الإمارات أو السعودية وراءها:
أتوقع أن الهاشتاق المتصدر حول إسقاط الولاية مدسوس ولا أستبعد أن يعرض بعد أيام على قناة الجزيرة.— د.عبدالسلام البلوشي (@DrAbdulsalam_) February 28, 2018
أما عن وضع المرأة في الإمارات، فإن مجتمعنا نشط ومتقبل للحوار ويتطلع للأفضل، وقادة الإمارات توجههم هو تمكين المرأة باعتبارها جزءاً من هذا المجتمع، وقوانيننا محل نقاش وتطوير باستمرار.