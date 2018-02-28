إماراتيات يطالبن بـ 'إسقاط الولاية'

حملة جديدة تحت هاشتاغ "إماراتيات_ نطالب_ باسقاط الولاية" تصدرت لائحة التغريدات الأكثر تداولا على موقع التدوين تويتر في الإمارات ودول أخرى منها السعودية.

أثارت الحملة جدلا واسعا وردود فعل متبانية خاصة من قبل النساء، على غرار هاشتاغ مماثل انطلق في السعودية قبل فترة، ورأى كثيرون أنه لعب دورا كبيرا في التغييرات الحالية التي تشهدها المملكة على صعيد حقوق المرأة.

من بين القضايا التي تبادل المغردون الآراء بشأنها قوانين الأحوال الشخصية الحالية في الإمارات مثل الزواج والطلاق وغيرها، وعدم وجود قانون خاص بالعنف المنزلي.

وناقش المغردون ما سموها القوانين "التي تميز بين الرجال والنساء" في الدولة.

وقالت بعض الناشطات مثل نسرين، إنهن سيواصلن نضالهن حتى تتحقق مطالبهن:

#اماراتيات_نطالب_بإسقاط_الولايه كفو والله بنات الإمارات . رح نبقى نناضل ونناضل لين ما يعطونا حقوقنا #سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه600 — نسرين (@BDn2E0aocrJ7jig) February 28, 2018

وأعربت المؤيدات للحملة عن تفاؤلهن وثقتهن في انتقال ما يحدث في السعودية إلى الإمارات:

#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه603#اماراتيات_نطالب_باسقاط_الولايه

صدقوني بنات لو السعوديه قررت تسقط الولايه عن المرأه وتحدد سن رشد .الأمارات راح تسقطها بس خلي السعوديه تسقط الولايه وشوفوا وش بيصير بالأمارات اكيد بتسوي مثل السعوديه لأنهم مع بعض في السراء والضراء تفائلوا خير🙏❤ — Lama (@feminist2011) February 28, 2018

أما المعارضات للحملة فاعتبرن أن المرأة الإماراتية لا ينقصها شيء.

وتساءلت إحداهن عن سبب المطالبة بإسقاط الولاية:

#اماراتيات_نطالب_باسقاط_الولايه

ماذا يريد المطالبون باسقاط الولاية؟

تمرد على الدين

تمرد على الدولة

عقوق الوالدين

عصيان الزوج

التخلي عن مسؤولية الأبناء

السفر بلا محرم

الزواج بلا ولي

الحجاب اختياري وليس دين

اسقاط الولاية تعني التخلي عن الدين والاخلاق والحياء فأحذرن يا بنات الإمارات — العاليــــــــــــة (@dosariah11111) February 28, 2018

ودعت أخرى إلى إسقاط الجنسية عمن أطلقن هذه الحملة:

#اماراتيات_نطالب_باسقاط_الولايه

كل من يحاول يسبب شوشره بين الإمارات والسعوديه في إسقاط الولايه سحب جنسيته هو الحل الأمثل والأفضل #خليجيات_الولايه_فخر_لنا — هدى القحطاني (@rtrtyyyyy) February 28, 2018

بينما شكك مغردون في الحملة من الأساس ووصفوها بالمدسوسة واستبعدوا بشدة أن تكون نساء الإمارات أو السعودية وراءها: