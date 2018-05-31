الإمارات.. حكم بسجن أحمد منصور

حكمت السلطات الإماراتية على الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات إثر إدانته بتهمة "الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة" على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونص الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف أبوظبي على أن يدفع منصور غرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار)، وأيضا وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة حكمه.

وذكرت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في وقت متأخر الأربعاء أن المحكمة برأت منصور البالغ من العمر 48 عاما من تهم تتعلق بالإرهاب.

واعتقل منصور وهو مهندس كهربائي وشاعر في آذار/مارس 2017 واتهم بالترويج لأجندة طائفية تحض على الكراهية.

ودعت منظمات حقوقية إلى الإفراج عن منصور، ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.

وحاز منصور في 2015 على جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".

وحكم على منصور في 2011 بالسجن لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة "شتم" السلطات، ليخرج بعدها بثمانية أشهر من السجن بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.

ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.