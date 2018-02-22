طفلتان سوريتان للعالم: 'أنقذونا قبل فوات الأوان'

نور وآلاء طفلتان من الغوطة الشرقية أملهما الوحيد في الوقت الحالي هو وقف آلة الحرب المستعرة هناك، والعيش بسلام مثل الكثير من أطفال العالم.

ولإيصال رسالتهما، أنشأت الأختان حسابا على موقع تويتر لإسماع صوتهما وصوت آلاف الأطفال في المنطقة التي تحاصرها القوات النظامية منذ عام 2013.

أصبحت نور (10 سنوات) وآلاء (8 سنوات) مراسلتين من موقع المعركة، ومتحدثتين باسم الأطفال المفجوعين الذين يهدد براءتهم التجويع والخوف.

رسالتهما كانت واضحة "أوقفوا الحرب"، مستخدمتين اللغة الإنكليزية في تغريداتهما وتعليقاتهما حتى تصل للعالم بسهولة.

يوم الأربعاء قصف النظام السوري منزلهما، وظهرتا في مقطع فيديو تم تصويره بعد القصف مباشرة، ويبدو في المقطع تصاعد الدخان في المكان، وصوت نور التي قالت إن "نظام الأسد استخدم كل قوته لتدمير الغوطة":

الطفلتان نور وآلاء..

حين قصف النظام السوري منزلهما في الغوطة الشرقية pic.twitter.com/9H1vZTnlsn — الحرة (@alhurranews) February 22, 2018

وفي رسالة أخرى قبل حوالي يومين من استهداف منزلهما، قالت نور للعالم، بينما يسمع في الخلفية صوت القصف: "أنقذوا أطفال الغوطة قبل فوات الأوان":

To everyone who can hear me we are in danger please help us before it's too late #EastGhouta#Syria #SaveGhouta pic.twitter.com/321YhYjWow — Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) February 19, 2018

تستخدم الأختان الموقع منذ عدة أشهر لتسليط الضوء على مأساة أطفال المنطقة المحاصرين.

في مقطع فيديو سابق، وقفت نور أمام منزل يبدو أنه تعرض لقصف، وظهر في الخلفية تجمع للناس حول المكان:

All the world is promising to help the people and the children of #Ghouta but didn't fulfill.



Why? #BreakGhoutaSiege #EastGhouta#Syria pic.twitter.com/klnnDRRhwZ — Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) January 19, 2018

وجاء في تغريدة أن "الأطفال في الغوطة محرومون من كل شيء":

#Children of Besiged #Ghouta have been deprived from every thing

They are facing difficulties in their life #Syria#SaveGhouta pic.twitter.com/UE7uNknorh — Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) February 17, 2018

​في كانون الثاني/يناير الماضي، نشر حساب الأختين مقطع فيديو يظهرهما أثناء قيامهما بصنع الخبز من الشعير. وتقول التغريدة المرفقة إن الأهالي في الغوطة يستخدمون الشعير لصناعة الخبز، وإن سعر كيلوغرام واحد منه وصل إلى دولارين، وتعتبر عائلتها محظوظة لأنها تجد الشعير لسد رمق أطفالها، في حين لا تستطيع كثير من الأسر ذلك:

Our bread is made of barley because of the siege and very hight prices here in #Ghouta

The price for one KG barley is 2 dollars and the bread 4 dollars per kilo gram



Many families in #EastGhouta don't even have barely to eat



So we are a bit lucky!#GhoutaIsBleeding #Syria pic.twitter.com/l5n04yEFvu — Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) January 22, 2018

ورسالة أخرى كانت واضحة: "نحن أطفال الغوطة المحاصرة. نموت من الجوع والقصف. نشعر بخيبة أمل لأن العالم لم يساعدنا. نريد أن نعيش في سلام مثل أطفال العالم":