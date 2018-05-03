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علوم و تكنولوجيا

تويتر تدعو المستخدمين لتغيير كلمات السر

شعار تويتر

حثت شركة "تويتر" المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة الخميس في بيان المستخدمين على تغيير كلمات السر الخاصة بهم بعد خلل فني أدى إلى كشف هذه البيانات في نظام كمبيوتر داخلي خاص بالشركة.

وقالت الشركة إن خللا تم اكتشافه مؤخرا "أدى إلى تخزين كلمات سر بشكل مكشوف في سجل داخلي".

وأوضحت أن الخلل تم إصلاحه وأنه "لا توجد إشارة على اختراق (كلمات السر) أو إساءة استخدامها من قبل أي أحد".

غير أن الشركة دعت "من باب الاحتياط" كل المستخدمين، والذين يزيد عددهم على 330 مليون مستخدم، إلى تغيير كلمات السر الي يستخدمونها للولوج إلى "تويتر".

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