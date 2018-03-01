تركيا.. حكم جديد بحق كاتب مسجون مدى الحياة

أثار حكم جديد بسجن الكاتب التركي البارز أحمد ألتان ردود فعل غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما أن الحكم جاء بعد أسبوعين فقط من حكم بالمؤبد على الرجل في قضية منفصلة.

وقضت محكمة تركية بسجن ألتان لست سنوات بعد أن أدانته بالترويج لحزب العمال الكردستاني المحظور وإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووصف أحد المغردين الأحكام ضد ألتان بالجائرة:

السلطات التركية ما زالت تلاحق الصحفي أحمد ألتان بمزيد من الاحكام القضائية الجائرة | Ahval https://t.co/YuUzj1w3O4 — Ahval (@ahval_ar) February 28, 2018

ألتان وكاتبان آخران هما شقيقه مهمت ألتان ونازلي ايليجاك كانوا قد حوكموا بالسجن المؤبد قبل أسبوعين إثر إدانتهما بالضلوع في المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 2016.

وفي رسالة إلى أردوغان، ناشد كتاب بارزون بينهم حائزون على جائزة نوبل للأدب، إطلاق سراحهم، كما دعوا إلى الغاء حالة الطوارئ والسماح بحرية الرأي والتعبير.

وقالوا في رسالتهم التي نشرت في صحيفة الغارديان البريطانية إن إجراء كهذا سيتيح الإفراج عن المعتقلين الثلاثة وغيرهم من المحتجزين بطريقة غير مشروعة. كما سيجعل تركيا مجددا "عضوا فخورا في عالم حر".

يشار إلى أن أحمد ألتان روائي يكتب في الصحف اليومية الرائدة في تركيا وأسس صحيفة "طرف" المعارضة. وله عشرات الروايات.