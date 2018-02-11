ماكماستر يجري مباحثات في تركيا

عقد مستشار الأمن القومي الأميركي أتش آر ماكماستر الأحد في إسطنبول محادثات مع إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حسب بيان مشترك.

وأوضح البيان أن ماكماستر وكالين تبادلا "وجهات النظر بشأن العلاقات الأمريكية التركية كحليفين منذ فترة طويلة والتحديات الاستراتيجية المشتركة والتطورات الإقليمية".

وأضاف أنهما "بحثا بشكل مفصل القضايا التي تؤثر على العلاقات الثنائية كما بحثا سبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة كل أشكال الإرهاب".

وتأتي محادثات ماكماستر مع كالين قبل أيام من زيارة من المتوقع أن يقوم بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لتركيا.

وتشهد العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) توترات في الأسابيع الأخيرة حول عملية عسكرية تشنها أنقرة في سورية.

وتستهدف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية في إطار عملية جوية وبرية بدأتها قبل أسابيع في منطقة عفرين بسورية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني التي تعتبره أنقرة "إرهابيا"، لكن الوحدات مكون أساسي للقوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي تقاتل تنظيم داعش المتشدد في سورية.