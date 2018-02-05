'إذن السفر' للاجئين.. صك حرية صعب المنال في تركيا

وصل كنان إلى محطة حافلات النقل الداخلي في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا. وجهته مدينة مرسين على بعد 300 كيلومتر غربا، لكنه لا يحمل "إذن سفر".

وتفرض الحكومة التركية على اللاجئين السوريين التقدم إلى الدوائر الأمنية للحصول على إذن سفر، كلما أرادوا التنقل من مدينة تركية إلى أخرى.

يسافر الشاب السوري هذه المرة دون "إذن سفر". كان يشعر بالخوف مما تحمله الساعات القادمة، لكن يجب عليه أن يسافر لرؤية والدته التي نقلت حديثا إلى المستشفى.

في محطة الحافلات، بحث الشاب العشريني عن سمسار لحجز تذكرة في حافلة تقبل نقل السوريين دون إذن سفر. سعر التذكرة كان مرتفعا، لكن كنان قبل بالأمر وهو يسأل السمسار عن الحواجز التي قد تصادفه في الطريق. "ستصل مرسين دون مشكلة"، يجيب السمسار.

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