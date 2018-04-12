أردوغان: باقون في سورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستواصل وجودها وأنشطتها في سورية "حتى تصبح الأراضي السورية آمنة للجميع".

وأضاف في تصريحات بأنقرة الخميس أنه لا نية لدى بلاده للتخلي عن التحالف مع الولايات المتحدة أو الشراكة مع روسيا أو التعاون مع إيران.

وتشن القوات التركية منذ كانون الثاني/ يناير هجوما على الشمال السوري، يستهدف تحديدا المناطق الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وكان أروغان قد ناقش الأزمة السورية الأربعاء مع الرئيس دونالد ترامب، ومن المقرر أن يبحث الأمر ذاته في وقت لاحق الخميس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

يأتي ذلك في وقت يدرس الرئيس ترامب وحلفاؤه سبل للرد على الهجوم الكيميائي في دوما بالغوطة الشرقية، والذي تسبب في مقتل نحو 60 شخصا وإصابة 1000 بأعراض تسمم كيميائي.