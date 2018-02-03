تركيا وحلفاؤها السوريون يكثفون القصف على عفرين

تمكنت القوات التركية وفصائل سورية متحالفة معها من السيطرة على ناحية بلبلة في عفرين شمالي سورية إثر معارك عنيفة مع وحدات حماية الشعب الكردية، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وقال المرصد ومقره في لندن إن قوات حماية الشعب بدأت محاولات لاستعادة بلبلة على الرغم من القصف التركي المكثف عبر البر والجو.

وحسب المرصد، تتعرض منطقة جنديرس وريفها أيضا إلى قصف تركي مكثف بعد فشل القوات التركية وحليفتها السورية في التقدم فيها.

واتهم المسؤول الكردي في المجلس المحلي لـ​عفرين سليمان جعفر تركيا بـ "محاولة إحياء تنظيم داعش"، وقال في تصريح لـ"راديو سوا" السبت إن "مسلحي التنظيم الذين هربوا من الموصل والرقة هم من يهاجمون عفرين اليوم".

وأضاف جعفر أن "نساء عفرين يخشين مواجهة مصير الأيزيديات في محافظة نينوى العراقية".

جاءت تصريحات المسؤول الكردي إثر تداول شريط فيديو على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مسلحين قيل إنهم متحالفون مع تركيا يمثلون بجثة مقاتلة كردية.

المصدر: راديو سوا/ وكالات