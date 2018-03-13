تركيا تفرض حصارا على عفرين

أعلن الجيش التركي أنه يفرض طوقا على مدينة عفرين في شمال سورية، معقل مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن لكن أنقرة تصنفها "إرهابية".

وصرح الجيش في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول الحكومية "في إطار العمليات، تم تطويق مدينة عفرين اعتبارا من 12 آذار/مارس 2018".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين بفرار مئات المدنيين من عفرين بعدما باتت القوات التركية على مشارفها، في وقت تنتظر عشرات السيارات السماح لها بالعبور إلى مناطق سيطرة قوات النظام.

وشنت أنقرة في كانون الثاني/يناير هجوما يستهدف الأكراد في منطقة عفرين التي تضم المدينة وعددا من القرى والبلدات والمزارع المحيطة بها.

ووثق المرصد مقتل 199 مدنيا على الأقل بينهم 32 طفلا جراء الهجوم التركي على المنطقة.