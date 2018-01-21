عملية برية تركية للسيطرة على عفرين

قالت تركيا إن قواتها وأخرى سورية موالية لها تمكنت صباح الأحد من دخول مدينة عفرين في إطار عملية بدأتها أنقرة السبت تستهدف تحديدا وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مدن في الشمال السوري. ونفت الوحدات من جانبها هذه الأنباء.

وأكد الجيش التركي بدء عملية برية في الشمال السوري. ونقلت وسائل إعلام تركية رسمية عن رئيس الحكومة بن علي يلدريم القول إن القوات التركية دخلت المدينة انطلاقا من بلدة غول بابا الحدودية.

وأشار يلدريم إلى أن تركيا تسعى إلى إنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كلم في عفرين.

ونفت وحدات حماية الشعب الكردية في المقابل الأنباء عن دخول قوات تركية إلى عفرين. وقالت وحدات حماية الشعب الكردية إن القوات التركية حاولت عبور الحدود إلى عفرين الأحد، لكن تم صدها وإرغامها على التراجع.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الوحدات في عفرين بروسك حسكة القول إنه تم صد القوات التركية بعد اشتباكات ضارية مع فصائل المعارضة السورية.

ووصفت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية في عفرين هيفي مصطفى تصريحات يلدريم بأنها "ادعاءات"، وقالت إن القوات التركية لم تتحرك خطوة واحدة باتجاه عفرين.

وأوضحت المسؤولة المحلية سقوط قتلى وجرحى من المدنيين في عفرين جراء القصف الجوي والمدفعي التركي الذي بدأ السبت، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف السعي التركي نحو "تدمير التجربة الديمقراطية الكردية" في شمال سورية.

وأرسلت تركيا خلال الأيام الأخيرة عشرات العربات العسكرية ومئات الجنود إلى المنطقة الحدودية، وقصفت خلال اليومين الماضيين مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.