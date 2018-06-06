تركيا: ننشئ منطقة آمنة شمالي العراق

كشفت تركيا أنها تعمل على إقامة خط (منطقة مسيطر عليها) بعمق 26 إلى 27 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، بهدف "تجفيف منابع الإرهاب"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل أنقرة منذ عقود انطلاقا من شمال العراق.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو في تصريحات لقناة "إن تي في" الأربعاء إن "التقدم يتم خطوة بخطوة باتجاه جبال قنديل.. وهي ليست هدفا بعيد المنال بالنسبة إلينا.. ولن تتخلى تركيا عن السيطرة على جبال قنديل، والموضوع مسألة وقت".

وشدد سويلو على أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالانتخابات التركية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ 24 من حزيران/ يونيو.