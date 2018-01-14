بالفيديو.. طائرة تركية تنجو من السقوط في الماء

انحرفت طائرة لشركة بيغاسوس للطيران عن المدرج في مطار ساحلي تركي وسقطت في منحدر شديد باتجاه البحر الأسود لكنها توقفت قبل أمتار قليلة من المياه.

ولم يصب أحد من بين 168 شخصا كانوا على متن الطائرة في الحادث لكن ركابا تحدثوا عن شعورهم بالذعر مع اتجاه طرف الطائرة الأمامي ناحية البحر.

وقالت راكبة تدعى فاطمة جوردو إنها سمعت ضوضاء عالية بمجرد أن هبطت طائرة الرحلة القادمة من أنقرة في مدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود.

وأضافت "مالت الطائرة على جانبها وأصبح طرفها الأمامي مائلا للأسفل وطرفها الخلفي للأعلى"، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.

Pegasus Airlines B737-800 runway excursion yesterday. Trabzon. https://t.co/Zi5UQvMVfp — Mark Newyearton (@NewtonMark) January 14, 2018

وأوضحت أن الركاب شموا رائحة وقود عندما توقفت الطائرة "ظننا أن حريقا سينشب. أصيب الناس بالذعر وكان هناك أطفال ونساء حوامل".

وقال حاكم طرابزون يوجيل يأوز إن السلطات أخرجت كل الركاب بسلام من الطائرة وبعضهم نقل إلى المستشفى احترازيا.