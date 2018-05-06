تركيا تهدد بشن عملية عسكرية جديدة خارج حدودها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة كتلك التي تنفذها في شمال سورية خلال الأشهر الماضية.

ولم يحدد أردوغان مكان العملية العسكرية الجديدة، لكنه أشار إلى أنها تهدف "لتطهير الحدود من المجموعات الإرهابية".

وكان الجيش التركي قد بدأ في كانون الثاني/يناير الماضي عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في عفرين شمال سورية.

وهددت تركيا لاحقا بتوسيع الهجوم ليشمل مدينة منبج التي حررتها قوات سورية الديموقراطية بدعم التحالف الدولي، من سيطرة تنظيم داعش.

كما المحت أنقرة في وقت سابق إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية في مدينة سنجار العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.