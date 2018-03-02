تركيا.. اعتقالات جديدة على خلفية الانقلاب الفاشل

أمرت السلطات التركية باعتقال أكثر من 150 شخصا للاشتباه في صلتهم برجل الدين التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية قبل عامين.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الشرطة شنت حملة مداهمات واعتقالات في خمس محافظات لاعتقال 16 ضابطا بحريا سبعة منهم في الخدمة وتسعة تم طردهم على خلفية محاولة الانقلاب.

وفي تحقيق منفصل أصدر مكتب المدعي العام التركي في أنقرة مذكرات اعتقال بحق 66 مدرسا لصلتهم أيضا بحركة غولن.

وأضافت الوكالة شبه الرسمية أن 72 مسؤولا من اتحاد نقابات العمال الذي أغلق بأمر رئاسي، تقرر اعتقالهم في تحقيق ثالث في أكثر من 12 محافظة.

يشار إلى أن غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة نفى أي صلة له بالانقلاب الفاشل الذي أسفر عن مقتل أكثر من 240 شخصا.

ومنذ ذلك الوقت اعتقلت أنقرة أكثر من 50 ألف شخص فيما تم تعليق أو فصل 150 ألفا آخرين من عملهم في الجيش أو في القطاعين العام والخاص.