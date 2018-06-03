غرق مهاجرين قبالة السواحل التركية

لقي تسعة مهاجرين كانوا يسعون للوصول إلى أوروبا حتفهم لدى غرق مركبهم الأحد قبالة سواحل تركيا.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن الزورق واجه صعوبات قبالة منطقة ديمري في محافظة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت الوكالة أن من بين الوفيات ستة أطفال، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

من جهتها، ذكرت وكالة دوغان أن الضحايا كانوا يسعون للتوجه بطريقة غير مشروعة إلى أوروبا لكن الطريق الذي كانوا يخططون لسلوكه لم يكن واضحا.

ولم يتم بعد الكشف عن جنسيات الأشخاص الذين كانوا على متن المركب.

وعادة ما يستخدم مهاجرون من دول مثل سورية وإريتريا والعراق وأفغانستان هذا الطريق للتوجه إلى اليونان، وكذلك يلجأ إليه أتراك فارون من الحملة الأمنية التي شنتها السلطات عقب محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016.