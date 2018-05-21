المؤبد لأكثر من 100 عسكري في تركيا

قضت محكمة تركية الاثنين بالسجن المؤبد على 104 عسكريين بعد إدانتهم بالتورط في محاولة انقلاب عام 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن محكمة في محافظة إزمير غربي البلاد أنزلت بالعسكريين السابقين "أحكام مؤبد مشددة" لإدانتهم "بمحاولة قلب النظام الدستوري".

والأحكام المشددة التي حلت محل عقوبة الإعدام، تشمل ظروف سجن أقسى من السجن العادي.

ومن بين المحكومين بالمؤبد، رئيس أركان القوات الجوية السابق الفريق حسن حسين ديمير أسلان وقائد أركان جيش منطقة إيجه الجنرال ممدوح حق بيلان.

وأنزلت المحكمة عقوبة السجن 20 عاما بحق 21 متهما لإدانتهم "بالمساعدة في محاولة اغتيال الرئيس"، فيما أنزلت عقوبة السجن بين سبعة أعوام ونصف و10 أعوام ونصف بحق 31 متهما آخرين لإدانتهم بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة، وفق الوكالة.

وإجمالا، يحاكم 280 عسكريا بتهم المشاركة في الانقلاب الفاشل الذي أسفر عن مقتل أكثر من 270 شخصا وإصابة 200 آخرين.

وتتهم أنقرة الداعية التركي فتح الله غولن بالوقوف خلف المحاولة، لكنه ينفي ذلك بشدة.

ومند محاولة الانقاب تشن السلطات التركية حملة قمع واسعة تضمنت توقيف أكثر من 55 ألف شخص وطرد أو وقف أكثر من 140 ألفا عن العمل للاشتباه في صلاتهم بالمحاولة الانقلابية وذلك في إطار حالة الطوارئ التي تم تمديدها الشهر الماضي لثلاثة أشهر إضافية.