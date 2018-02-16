المؤبد لستة صحافيين في تركيا

قضت محكمة تركية الجمعة بالسجن المؤبد على ستة صحافيين أدينوا بمساعدة الشبكة التي دبرت محاولة الانقلاب في صيف 2016، مع أن المحكمة العليا أمرت في وقت سابق بالإفراج عن أحدهم.

وكانت السلطات قد اتهمت كلا من محمد أطلان وهو أستاذ اقتصاد وصحافي، وأخيه الصحافي أحمد بـ"إعطاء رسائل مشفرة" خلال برنامج تلفزيوني قبل يوم من الانقلاب الفاشل في 15 من تموز/يوليو.

وحكم على الصحافية المعروفة نازلي إليجاك بالسجن مدى الحياة أيضا بعد إدانتها بالارتباط بحركة الداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل وتعتبر حركته منظمة إرهابية. وينفي الداعية التركي أي علاقة له بالانقلاب الفاشل وأي ارتباط بالإرهاب.

وأنزلت عقوبة المؤبد بثلاثة صحافيين آخرين أدينوا بمحاولة إلغاء الدستور وقلب النظام.

ومنذ محاولة الانقلاب، سجنت السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص بمن فيهم موظفو خدمة مدنية وعناصر أمن وصحافيون، بانتظار المحاكمة، وتم تعليق أو فصل نحو 150 ألف شخص من وظائفهم.