تركيا.. اعتقال عشرات الأجانب

أعلنت الشرطة التركية الثلاثاء اعتقال عشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 54 شخصا خلال مداهمات استهدفت مساء الاثنين 19 موقعا في أكثر من 10 أحياء في اسطنبول.

ووفقا للشرطة، فإن المعتقلين كانوا يخططون لشن هجمات أو التوجه إلى سورية المجاورة.

وشنت تركيا خلال الأشهر الماضية عمليات مماثلة استهدفت عناصر يعتقد بانتمائهم لتنظيم داعش الذي نسبت إليه سلسلة من الهجمات، بينها اعتداء على ملهى ليلي ليلة رأس سنة 2017 قتل فيه 39 شخصا في اسطنبول.

وفي نيسان/أبريل الماضي، اعتقلت الشرطة أربعة من قياديي تنظيم داعش بينهم "أمير" التنظيم في محافظة دير الزور شرق سورية.