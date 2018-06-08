يلدريم: القوات التركية توغلت 30 كيلومترا داخل العراق

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة إن القوات التركية تتمركز داخل شمال العراق على بعد 30 كيلومترا من الحدود وقد تتقدم أكثر لتستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني في معقلهم بجبال قنديل.

وقال يلدريم في تصريحات لوكالة رويترز إن أنقرة لن تتردد في تصعيد الهجوم على المسلحين عبر حدودها الجنوبية، في تشديد لتحذيرات تركيا بشأن توسيع وجودها العسكري في مناطق تحت سيطرة الأكراد بالعراق.

وكان الرئيس التركي طيب رجب أردوغان هدد بضرب مخيمات الميليشيات الكردية في جبال قنديل وسنجار ومخمور شمال العراق، ما لم "تطهر" الحكومة العراقية المركزية هذه المناطق من الميليشيات.