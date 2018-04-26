آمنستي: مناخ من الخوف في تركيا

اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الحكومة التركية بخلق "مناخ من الخوف" في المجتمع وتقليص عمل نشطاء حقوق الإنسان منذ فشل محاولة الانقلاب في عام 2016، غداة أحكام سجن بحق صحافيين.

وقالت المنظمة إن حرية التعبير والحق في الحصول على محاكمة عادلة قد "تحطمت" في ظل حالة الطوارئ المفروضة في تركيا منذ تموز/يوليو 2016.

وكانت محكمة تركية أصدرت مساء الأربعاء أحكاما بالسجن، بحق 13 صحافيا تركيا يعملون في صحيفة جمهورييت المعارضة.

وأفاد مراسل قناة "الحرة" في إسطنبول بأن المحكمة أدانت الصحافيين بتهمة "مساعدة منظمات إرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني والداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.

وحكم على مدير الصحيفة آكين أتالاي بالسجن لسبعة أعوام ونصف، ولكن تم الإفراج عنه وباقي الصحافيين المحكومين، بانتظار قرار محكمة الاستئناف، فيما أخلت المحكمة سبيل ثلاثة صحافيين آخرين.

وتأسست صحيفة جمهورييت عام 1924 بعد عام واحد من إعلان الجمهورية التركية، وتنتقد الصحيفة بشدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونشرت في الآونة الاخيرة قصصا على الصفحة الأولى أثارت غضبه.