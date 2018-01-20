الطيران التركي يقصف أهدافا في عفرين السورية

قصفت مقاتلات تركية السبت مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في سورية، حسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم.

ودخل مقاتلون سوريون موالون لأنقرة منطقة عفرين السورية التي يسيطر عليها الأكراد، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وقال الناشط الكردي سيردار ملا درويش إن القصف التركي استهدف مناطق راجو وجنديرس وشيراوا وشران ونواحي ريف عفرين ومحيط المدينة، مضيفا أن "مستشفى عفرين استقبلت 10 مصابين من المدنيين".

وأكد الناشط استهداف مواقع تسيطر عليها قوات سورية الديموقراطية في منطقة الشهباء بمحيط عفرين.

وأضاف لـ"موقع الحرة" أن مناوشات وقعت الجمعة بين قوات سورية الديموقراطية وقوات درع الفرات المدعومة من أنقرة، أسفرت عن عمليات نزوح للمدنيين.

وقال مدير جامعة عفرين أحمد يوسف مدير جامعة عفرين لـ"موقع الحرة" إنه بالإمكان سماع دوي انفجارات في محيط المدينة باتجاه منطقة شران.

وهذه صور حصل عليها "موقع الحرة" للقصف التركي على عفرين:

ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر قصفا تركيا على محيط المدينة:​

Turkish warplanes are bombing central #Afrin and the Sherawa, Shera, Mabata, Jandires and Rajo districts.#عفرين pic.twitter.com/doCEX5wctH — Ahmad Alshehab شاوي (@Ahmad430Raqqa) January 20, 2018

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق السبت أن بلاده بدأت عملية برية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.

وحثت واشنطن أنقرة على عدم شن هجوم على عفرين والتركيز على جهود محاربة داعش.

وقال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط إيريك باهون السبت إن القوات الاميركية في سورية تراقب تطورات الوضع عن كثب.

تحديث 15:51 ت.غ



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن أنقرة "بدأت عمليا" هجوما لطرد المقاتلين الأكراد من بلدة عفرين السورية.

وقال أردوغان فى خطاب متلفز إن منبج "ستكون التالية" في إشارة إلى بلدة سورية أخرى يسيطر عليها الأكراد.

ووصف قوات سورية الديموقراطية الموجودة في تلك المناطق بأنها "منظمة إرهابية اسمها حزب العمال الكردستاني".

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على بلدتي عفرين ومنبج.

وأرسلت تركيا خلال الأيام الأخيرة عشرات العربات العسكرية ومئات الجنود إلى المنطقة الحدودية، وقصفت خلال اليومين الماضيين مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.

ولم يحدد أردوغان إذا كانت القوات التركية عبرت الحدود.

وكان الولايات المتحدة قد حثت تركيا على عدم شن هجوم بري على سورية وقالت إن ذلك سيفاقم الأوضاع بالمنطقة.

وتأتي هذه التحركات التركية بعد أن أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها 30 ألف مقاتل بالتعاون مع قوات سورية الديموقراطية "لمنع عودة تنظيم داعش".