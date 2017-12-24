تركيا تفصل 2750 من موظفيها وعسكرييها

فصلت الحكومة التركية الأحد أكثر من 2750 شخصا من وظائفهم الحكومية في وزارات الخارجية والدفاع والداخلية وجامعات، بزعم ارتباطهم بمنظمات إرهابية.

وجاء في مرسوم نشر في وسائل الإعلام الرسمية أن المفصولين هم إما اعضاء أو على صلة "بمنظمات إرهابية أو جهات تنشط ضد الأمن القومي".

ونص القرار أيضا على إغلاق 17 مؤسسة في تركيا، بينها صحيفتان وسبع جمعيات.

وتم فصل أو وقف أكثر من 140 ألف شخص عن العمل واعتقال أكثر من 55 ألفا منذ تموز/يوليو 2016، حين وقعت محاولة انقلاب تصر أنقرة أن جماعة الداعية فتح الله غولن خططت لها. وينفي غولن بشدة تورطه في المحاولة.

وفيما يبدي حلفاء تركيا الغربيون وجماعات حقوقية قلقهم من أن تكون أنقرة تستغل الاعتقالات للانقضاض على المعارضة، تقول الحكومة التركية إن حملة التطهير هذه هي السبيل الوحيد لتحييد التهديد الذي تمثله شبكة غولن.