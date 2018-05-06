تركيا.. اعتقال العشرات بتهمة 'التعاطف' مع غولن

أفادت صحيفة زمان التركية الأحد بأن قوات الأمن اعتقلت 72 شخصا في مدينة إزمير غرب تركيا بتهمة "التعاطف" مع جماعة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.

وقالت الصحيفة إن الاعتقالات جرت خلال مداهمات نفذتها أجهزة الأمن بالتعاون مع جهازي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وفرق مكافحة الجرائم المالية.

ومن بين التهم الموجهة للمشتبه فيهم "تقديم الدعم المادي لأقارب المعتقلين" بتهمة الانتماء لحركة غولن، حسب الصحيفة.

وتتهم الحكومة التركية "حركة الخدمة" التي يتزعمها غولن بتدبير الانقلاب الفاشل، بينما تنفي الحركة هذه التهم، وتطالب بتحقيق دولي فيها.