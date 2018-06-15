فيديو مسرب.. أردوغان يطالب أعضاء حزبه بمراقبة الناخبين

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أعضاء حزبه لمراقبة المواطنين الذين سيصوتون لحزب الشعوب الديموقراطي والضغط عليهم، حتى لا يحصل الحزب المعارض على أكثر من 10 في المئة من الأصوات، وفق فيدو مسرب نشرته وسائل إعلام تركية الجمعة.

وصور الفيديو في 9 حزيران/يونيو خلال لقاء أردوغان بقياديين محليين في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويظهر الرئيس التركي في الفيديو قائلا: "أصدقائي، حزبنا يجب أن يقوم بعمل مختلف بشأن حزب الشعوب الديموقراطي. لا أستطيع أن أقول هذا في العلن، لكني أتحدث معكم هنا الآن، لماذا؟ لأنه إذا لم يحصل حزب الشعوب الديموقراطي على هذه النسبة (10 في المئة)، فهذا يعني أننا سنكون في وضع أفضل".​

This video is allegedly leaked from a confidential meeting of #Erdogan w/ local party officials. He’s heard saying: “We shd work on #HDP. If they are below %10, we will benefit. You know who is who on the electoral registrate and you shd work on those ppl” pic.twitter.com/GlzpkdNaIy — Selin Girit (@selingirit) June 13, 2018

وطبقا للقانون التركي، يحتاج أي حزب إلى الحصول على 10 في المئة من الأصوات على مستوى البلاد ليحظى بمقاعد في البرلمان.

وطلب أردوغان من أعضاء الحزب مراقبة المصوتين بشكل لصيق في كل المناطق.

وأضاف الرئيس التركي: "تعرفون من سيصوت لمن.. إذا لم يكن ممثلينا في الأحياء يعرفون من سيصوت لمن، فيجب أن يستقيلوا، ستأخذون لائحة المصوتين لكل صندوق وستقومون بعملكم الخاص".

وندد حزب الشعوب الديموقراطي بالواقعة، وقال على حسابه الرسمي على تويتر إن أردوغان "يطالب الناس بشكل علني بأن يرتكبوا جريمة.. إنه يخطط لسرقة أصواتنا بالخداع وبالضغط (على المصوتين)".​

#Buldan: Erdoğan'ın dün ortaya çıkan videolardaki sözleri suçtur. Kaybedeceklerini anladıkları için oy çalarak kazanmanın yollarını arıyorlar. YSK’yı, savcıları, hakimleri göreve davet ediyoruz. AB’yi, AGİT’İ göreve davet ediyoruz. — HDP (@HDPgenelmerkezi) June 14, 2018

وتجري في تركيا انتخابات عامة في 24 من حزيران/يونيو، هي الأولى بعد تعديل الدستور وإعطاء صلاحيات أكبر لمنصب الرئيس.