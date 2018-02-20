أردوغان: سنحاصر عفرين خلال أيام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن قوات بلاده ستحاصر مدينة عفرين السورية، وذلك بعد نحو شهر على انطلاق الهجوم الذي تشنه أنقرة ضد مقاتلين أكراد في المدينة.

وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه في البرلمان أن "القوات التركية ستحاصر مركز عفرين بشكل سريع خلال الأيام المقبلة".

وأشار بعض المحللين إلى أن القوات التركية وفصائل المعارضة المدعومة منها لم تحقق تقدما كبيرا في عفرين.

وقتل 94 مدنيا على الأقل نتيجة الهجوم التركي والقصف المدفعي على عفرين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتهم وحدات حماية الشعب الكردية والمرصد السوري لحقوق الإنسان الجيش التركي بشن ما يشتبه في أنه هجوم بغازات سامة تسبب في سقوط جرحى في عفرين الأسبوع الماضي. ونفت تركيا استخدام غازات سامة في عفرين.

المصدر: وكالات