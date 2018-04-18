انتخابات مبكرة في تركيا

قالت تركيا الأربعاء إنها ستجري انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد في 24 حزيران/ يونيو المقبل، بدلا من الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "السلطات ستشرع بالإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات، وأن الهيئة العليا للانتخابات ستبدأ مباشرة بالتحضير للانتخابات".

ويأتي هذا الإعلان عقب لقاء جمع أردوغان الأربعاء بحليفه الرئيسي زعيم الحزب القومي في تركيا دولت بهجلي لبحث اقتراح إجراء انتخابات مبكرة.

وستشكل هذه الانتخابات علامة فارقة في التاريخ التركي لأنه من المقرر بعدها البدء في منح رئيس الدولة المزيد من السلطات بناء على نتائج استفتاء جرى في نيسان/أبريل 2017.