القاهرة تطالب أنقرة برد أموال 'الجزية'

أعلنت محكمة القضاء الإداري في مصر الثلاثاء قبول دعوى تطالب تركيا برد الأموال التي حصلت عليها تحت مسمى "الجزية" والتي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية.

وقال أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة إن الوضع الأفضل والأسلم لاسترداد ما دفعته مصر من أموال وجزية خلال حكم الدولة العثمانية يتم من خلال التفاوض بين القاهرة وأنقرة.

وعن مدى الاستفادة من إمكانية إصدار محكمة القضاء الإداري قرارا لصالح مصر يقول سلامة إن الحكم القضائي، في حال صدوره، سيكون ورقة ضغط مهمة بيد الجانب المصري في أي مفاوضات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية المصرية سبق أن طالبت تركيا برد تلك الأموال، لكن مطالباتها توقفت من دون أسباب واضحة.