أتراك يواجهون أحكام سجن تصل إلى 6300 عام

طالب ممثلو الادعاء العام في تركيا الأربعاء بإصدار أحكام بالسجن لآلاف السنين على جنرالات سابقين يشتبه في قيادتهم محاولة الانقلاب في 2016.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن الادعاء العام طالب بإصدار 252 حكما بالسجن المؤبد بحق كل واحد من قادة المحاولة، أي ما يعادل 6300 سنة.

ومن بين القادة العسكريين الذين تتهمهم تركيا بتنفيذ محاولة الانقلاب قائد القوة الجوية السابق اكين اوزتورك ومحمد ديسلي، شقيق سابان ديسلي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، والعقيد علي يازجي وهو مساعد عسكري سابق لرجب طيب أردوغان.

ويتهم العديد من هؤلاء بقيادة ما يسمى "مجلس السلام في الداخل"، وهو الاسم الذي يقال إن قادة المحاولة أعطوه لأنفسهم ليلة الانقلاب الفاشل.

وطالب الادعاء أيضا بأن يتحمل المشتبه فيهم المسؤولية عن إراقة الدماء في ليلة الانقلاب.

وتلقي تركيا باللوم على محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليو 2016 على الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وينفي هذه الاتهامات بشدة.