حملة اعتقالات جديدة في صفوف العسكريين بتركيا

اعتقلت السلطات التركية الخميس 65 شخصا ضمن قائمة جديدة تضم نحو 200 شخص تلاحقهم بتهمة التورط في محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن نصف هؤلاء المطلوبين تقريبا يتبعون قيادة القوة الجوية التركية.

وأضافت أن "قوات الأمن شنت أكثر من 15 عملية مداهمة حتى الآن، وأن العمليات مستمرة لاعتقال باقي المطلوبين".

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قال في أذار/مارس الماضي إن تركيا تحتجز 160 ألف شخص، وفصلت عددا مماثلا تقريبا من وظائف عامة منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، والتي تتهم أنقرة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبيرها.