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سورية

تركيا تهاجم قوات موالية لدمشق

الدخان يتصاعد إثر قصف تركي على مناطق في عفرين

قتل خمسة من عناصر قوات موالية للنظام السوري في ضربات شنتها مقاتلات تركية شمال سورية الثلاثاء.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن قائد ميداني القول إن ثلاث ضربات تركية استهدفت نقاط تفتيش قرب المدينة التي تتعرض لهجوم تركي منذ شهرين.

وأعلنت تركيا الثلاثاء إن قواتها وفصائل المعارضة السورية الموالية لها باتت تحاصر عفرين.

قصف في الغوطة

وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 12 من عناصر فصيل "فيلق الرحمن" المعارض في قصف جوي يرجح أن مقاتلة روسية نفذته.

وحسب المرصد، فإن اثنين من قادة الفصيل قتلا في الهجوم.

وتشن قوات النظام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع هجوما واسع النطاق لاستعادة الغوطة الشرقية، حيث آخر معاقل المعارضة القريبة من العاصمة.

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