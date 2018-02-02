تركيا توقف 13 شخصا انتقدوا التدخل في عفرين

قالت وسائل إعلام محلية في تركيا إن السلطات أوقفت 13 شخصا الجمعة بعد تأييدهم بيانا ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد العمليات العسكرية في عفرين بشمال سورية.

وكان اتحاد أطباء تركيا قد نشر الأربعاء الماضي بيانا ينتقد بشكل ضمني التدخل العسكري التركي في سورية معتبرا أنه يطرح "مشكلة صحة عامة"، وهو ما ردت عليه النيابة العامة في أنقرة بفتح تحقيق.

ومن بين الموقوفين الجمعة، علي إيرول، أحد مؤسسي جمعية "كاوس غ. ل."، وهي منظمة معنية بالدفاع عن حقوق المثليين والمتحولين جنسيا في تركيا وسبق أن أعلن تأييده نداء اتحاد أطباء تركيا على حسابه في تويتر.

وأوقفت السلطات أيضا صونغيل أكباي، مستشارة فيغن يوكسيكداغ، الرئيسة السابقة لحزب الشعوب الديموقراطي (المناصر للأكراد) والموقوفة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وتشن تركيا منذ 20 كانون الثاني/يناير حملة عسكرية في عفرين شمال غرب سورية لملاحقة عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية.

المصدر: أ ف ب