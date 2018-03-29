تركيا.. اعتقال 70 ضابطا في الجيش

أمر الإدعاء التركي باحتجاز 70 ضابطا في الجيش للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

ونفذت السلطات عمليات متزامنة في 38 إقليما في إطار تحقيق يقوده الإدعاء في إقليم قونية وسط البلاد.

وحسب أجهزة الأمن، اعتقل المشتبه فيهم بناء على شهادات أدلى بها جنود احتجزوا في السابق لعلاقاتهم بغولن، ويعتقد أنهم كانوا يتولون مسؤولية تجنيد طلاب لحركته.

يذكر أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن تركيا احتجزت 160 ألف شخص وفصلت عددا مماثلا تقريبا من وظائف عامة منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.