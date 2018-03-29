Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

تركيا.. اعتقال 70 ضابطا في الجيش

جنود أتراك متهمون بالمشاركة في محاولة الانقلاب يصلون إلى قصر العدالة في إسطنبول

أمر الإدعاء التركي باحتجاز 70 ضابطا في الجيش للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

ونفذت السلطات عمليات متزامنة في 38 إقليما في إطار تحقيق يقوده الإدعاء في إقليم قونية وسط البلاد.

وحسب أجهزة الأمن، اعتقل المشتبه فيهم بناء على شهادات أدلى بها جنود احتجزوا في السابق لعلاقاتهم بغولن، ويعتقد أنهم كانوا يتولون مسؤولية تجنيد طلاب لحركته.

يذكر أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن تركيا احتجزت 160 ألف شخص وفصلت عددا مماثلا تقريبا من وظائف عامة منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG