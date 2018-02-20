تركيا تعتقل العشرات بتهمة الارتباط بمحاولة الانقلاب

أفادت وكالة الأناضول للأنباء الثلاثاء بأن السلطات التركية أصدرت أوامر باعتقال 170 شخصا للاشتباه في صلتهم بشبكة متهمة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي جرت في 15 من تموز/يوليو 2016.

وأضافت الوكالة أن العملية تركزت في اسطنبول وامتدت إلى 37 إقليما واستهدفت أشخاصا بينهم جنود متقاعدون وآخرون في الخدمة.

وأشارت إلى أن المشتبه فيهم يعتقد أنهم اتصلوا بزعماء دينيين في الشبكة باستخدام هواتف تعمل بالعملة وهواتف أرضية.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة تركيا ضد شبكة رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 والذي تحمله تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب، وهي تهمة ينفيها غولن بشدة.

واعتقلت السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص منذ الانقلاب الفاشل، بمن فيهم موظفو خدمة مدنية وعناصر أمن وصحافيون، بانتظار المحاكمة، وتم تعليق أو فصل نحو 150 ألف شخص من وظائفهم.

المصدر: وكالات