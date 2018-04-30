اعتقال عسكريين أتراك بسبب تطبيق رسائل

اعتقلت السلطات التركية الاثنين 25 عسكريا من القوات الجوية التركية على خلفية الاشتباه بانتمائهم لحركة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب منتصف 2016.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول الرسمية عن مصدر قضائي قوله إن "التحقيقات كشفت عن قيام المعتقلين بتنزيل تطبيق الرسائل المشفرة (ByLock) على هواتفهم المحمولة".

وتزعم السلطات التركية أن العسكريين الذين شاركوا في الانقلاب كانوا يستخدمون هذا التطبيق للتواصل فيما بينهم.

وتحتجز تركيا نحو 160 ألف شخص، كما أنها فصلت عددا مماثلا تقريبا من وظائف عامة منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، حسبما أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي.