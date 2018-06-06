تداعيات عملية عفرين.. محاكمة طلاب أتراك

خضع 22 طالبا من جامعة إسطنبول للمحاكمة الأربعاء بتهمة نشر "دعاية إرهابية"، بعد احتجاجهم على الهجوم الذي نفذته تركيا على مدينة عفرين شمال سورية مطلع العام الجاري.

وتجمع العشرات خارج مبنى محكمة إسطنبول الرئيسية بالتزامن مع بدء المحاكمة، ورفعوا لافتات تطالب بإطلاق سراح الطلاب.

وقال محامي الطلاب أيدين أيغون إن المتهمين يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال ادانتهم بتهم "الدعاية لحزب العمال الكردستاني" المحظور.

واعتقلت السلطات التركية مئات الأشخاص بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات تنتقد الهجوم التركي على عفرين الذي انتهى في آذار/مارس الماضي بإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة.