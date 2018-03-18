تركيا تقول إنها سيطرت على مركز عفرين

قالت تركيا الأحد إن فصائل المعارضة السورية الموالية لها فرضت سيطرتها على مركز مدينة عفرين، بعد ثلاثة أشهر من بدء هجوم الجيش التركي على الشمال السوري.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيطرة تلك الفصائل، بدعم من القوات التركية، على مركز المدينة "بالكامل"، مشيرا إلى أنها تواصل عمليات نزع الألغام من المنطقة.

وأكد الجيش التركي في بيان منفصل أن مركز مدينة عفرين بات "تحت السيطرة".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة حققت "تقدما سريعا" في المدينة بعد ساعات من دخولها، وقال إن تركيا أصبحت تسيطر على أكثر من 50 في المئة من المدينة.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الفصائل الموالية لتركيا، القول إن وحدات حماية الشعب الكردية انسحبت من مواقعها، وإن الفصائل "لم تواجه أي مقاومة".

وتعرضت المدينة في الأيام الماضية إلى قصف تركي مكثف، ما أجبر نحو 150 ألفا على النزوح من المدينة ذات الأغلبية الكردية.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني/يناير بدعم من فصائل سورية موالية لها هجوما على منطقة عفرين تقول إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".