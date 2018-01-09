أنقرة تستدعي سفيري روسيا وإيران احتجاجا على عمليات إدلب

قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية الثلاثاء إن أنقرة استدعت سفيري روسيا وإيران للاحتجاج على ما قالت إنه "انتهاك قوات الحكومة السورية لحدود منطقة عدم التصعيد في إدلب".

وأضافت المصادر أن تركيا طلبت من السفيرين حث الحكومة السورية في دمشق على إنهاء "انتهاكاتها" في تلك المنطقة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد قال في وقت سابق الثلاثاء إن "النظام السوري وبحجة استهداف جبهة النصرة، يستهدف المعارضة السورية المعتدلة في إدلب، وهذا من شأنه أن يضر بالعملية السياسية ومفاوضات السلام".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض انه رصد عملية تقدم واسعة نفذتها القوات النظامية الثلاثاء، وسيطرت خلاها على 12 قرية في ريف إدلب الشرقي، وإنها وصلت إلى مسافة ثمانية كيلومترات من مطار أبو الظهور العسكري.

واتفقت تركيا وروسيا وإيران خلال محادثات أستانا عام 2017 على آليات مراقبة وقف إطلاق النار في أربع مناطق لخفض التوتر والتصعيد في شمال ووسط وجنوب سورية، وكانت محافظة إدلب التي تسيطر عليها جبهة النصرة، التي تتسمى حاليا بهيئة تحرير الشام، أبرز تلك المناطق.