اتهام شخص جديد في قضية اغتيال السفير الروسي في تركيا

ألقت السلطات التركية القبض على منظم المعرض الذي تعرض خلاله سفير موسكو في أنقرة أندريه كارلوف للاغتيال قبل أكثر من عام.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول باعتقال مصطفى تيمور أوزكان Mustafa Timur Özkan وتوجيه تهمة "المشاركة المتعمدة في قتل" الدبلوماسي الروسي إليه.

وكان أوزكان الذي نظم معرض صور لمناظر طبيعية في روسيا، قد اعتقل في كانون الثاني/يناير الماضي في إطار التحقيقات الأولية في الحادث، ثم أطلق سراحه.

وتعرض كارلوف في 18 كانون الأول/ديسمبر 2016، لإطلاق نار على يد شرطي تركي أثناء إلقائه كلمة خلال افتتاح المعرض الذي أقيم بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جانقيا في أنقرة.

وكانت السلطات التركية قد قالت إن اغتيال السفير الروسي تم بمخطط من جماعة عبد الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل. وكانت السلطات قد اعتقلت خمسة أشخاص يشتبه بصلتهم بالمخطط.