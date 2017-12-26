اجتماع عسكري ثلاثي بين تركيا وقطر والسودان

أفادت هيئة الأركان التركية في بيان أصدرته الثلاثاء بأن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار عقد الاثنين اجتماعا ثلاثيا في الخرطوم مع نظيريه السوداني عماد الدين مصطفى عدوي، والقطري غانم بن شاهين الغانم.

وأضاف البيان أن الاجتماع عقد على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في خبر منفصل وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية الثلاثاء لتنضم إلى القوات التركية المتواجدة حاليا في قطر.

#بيان_صحفي - وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية اليوم لتنضم إلى القوات التركية المتواجدة حاليا بدولة قطر وذلك ضمن الإتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة. pic.twitter.com/0rVpMPkILo — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) December 26, 2017

وكان أردوغان قد وافق على قانون إرسال قوات تركية إلى قطر في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين وصلت عدة دفعات من الجنود الأتراك إلى الدوحة.

وتساند أنقرة قطر بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

وتأتي زيارة أردوغان إلى السودان ضمن جولة إفريقية كانت محطتها الأولى الخرطوم التي وصلها الأحد الماضي، وينتقل الثلاثاء إلى تشاد وينهي جولته بزيارة تونس.

وتعد زيارة أردوغان إلى الخرطوم، الأولى من نوعها على مستوى رئيس تركي منذ استقلال السودان عام 1956. وترافقه في جولته عقيلته، إضافة إلى مجموعة من الوزراء ونحو 200 رجل أعمال تركي.