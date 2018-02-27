القضاء التشيكي يخلي سبيل مسلم صالح

قضت محكمة تشيكية الثلاثاء بإطلاق سراح زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني السوري السابق صالح مسلم، الذي اعتقل الأحد الماضي بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها تركيا بحقه.

وقال محامي مسلم للصحافيين في براغ إن موكله وعد المحكمة بعدم عرقلة إجراءات القضاء في هذا الشأن.

وكانت السلطات التشيكية قد أوقفت القيادي السوري الكردي البارز تنفيذا لـ"بطاقة حمراء" أصدرتها أنقرة تحت مظلة الشرطة الدولية (إنتربول).

وأصدرت السلطات التركية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 مذكرة اعتقال بحق مسلم و47 مسؤولا بارزا في الاتحاد الديموقراطي الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية تحت ذريعة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني.

وأدرجت أنقرة مسلم على لائحة "أكثر الإرهابيين الملاحقين" ورصدت أكثر من مليون دولار مقابل تسليمه لها.