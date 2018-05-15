تونس: محاولة اعتداء على حرس كنيس يهودي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف رجل حاول طعن شرطي كان ضمن دورية أمنية توفر الحماية للكنيس اليهودي الرئيسي في العاصمة التونسية.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم وقع الثلاثاء في شارع الحرية الذي يعد شريانا رئيسيا في العاصمة.

وأكد البيان إحالة المعتدي (45 عاما) على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، لمواصلة التحريات وكشف الملابسات.

وقال المسؤول في اتحاد الشرطة نسيم الرويسي لإذاعة "شمس إف إم" إن المعتدي تصرف بمفرده.

ونقلت صحيفة "تونس الرقمية" الإلكترونية عن شهود عيان قولهم إن منفذ الاعتداء صاح قائلا إنه "يكره إسرائيل".

والرجل الذي يقطن حي التضامن الشعبي قرب العاصمة ليست له سوابق عدلية، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الأمن الوطني.