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المغرب العربي

تونس.. مطالبات بإدراج الثقافة الجنسية في المدارس

طلاب تونسيون بالمرحلة الثانوية - أرشيف

أثار مقترح تقدمت به النائبة البرلمانية التونسية يمينة الزغلامي لوزارة التربية بإدراج مادة الثقافة الجنسية في المدارس والمعاهد، ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

الزغلامي قالت في حديث لـ "أصوات مغاربية" إن هذا الإجراء سيعمل على مواجهة ما تعتبره تهديدا تتعرض له الطفولة التونسية بسبب "الاستغلال والاعتداء الجنسي".

وتوضح النائبة عن حزب النهضة (إسلامي) أن التشريعات والعقوبات الرادعة وحدها "لا تضع حدا لظاهرة الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال".​

اقرأ التقرير كاملا على أصوات مغاربية.

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