استعدادا للمونديال.. تونس تواجه إسبانيا وإيران

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم الثلاثاء برنامج تحضيراته ومبارياته الودية استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والذي سيشمل مباراتين مع إسبانيا وإيران.

وجاء في بيان للاتحاد أن المنتخب التونسي، سيلاقي إسبانيا في مدينة كراسنودور الروسية في التاسع من حزيران/يونيو، قبل أيام من انطلاق المونديال في 14 من الشهر نفسه.

وستكون المشاركة التونسية في مونديال 2018، الأولى لـ "نسور قرطاج" منذ مشاركتهم في مونديال 2006 وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة السابعة مع بلجيكا وبنما وإنكلترا.

أما إسبانيا، فستكون في المجموعة الثانية مع البرتغال والمغرب وإيران.

وأشار الاتحاد التونسي إلى أن المنتخب سيلاقي إيران في 23 آذار/مارس في ملعب رادس بتونس، وكوستاريكا في 27 منه في مدينة نيس الفرنسية.

وأوضح الاتحاد التونسي أن جدول تحضيراته يشمل خمس مباريات ودية، لكنه لم يذكر من سيواجه في المباراتين المتبقيتين.

