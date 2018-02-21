دعوة إلى تعديل وزاري في تونس

شدد "الاتحاد العام التونسي للشغل" الأربعاء على ضرورة إجراء تعديل وزاري في تونس بهدف مواجهة التحديات التي يشهدها اقتصاد البلاد.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال مؤتمر في سيدي بوزيد وسط البلاد "آن الاوان أن نضخ دماء جديدة ... وإيجاد الحلول الحقيقة القادرة على إنقاذ تونس".

وتابع أن الأوان حان "للتفكير في تحوير أي كان في الحكومة" في إشارة إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري.

وطالب الطبوبي السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها بعد "إدراج على القوائم السوداء"، في إشارة إلى إدراج تونس على لائحة أوروبية سوداء لتبييض الأموال والفساد، الأمر الذي اثار غضبا عارما في البلاد ودفع محافظ البنك المركزي إلى تقديم استقالته.

ولاحقا أكد الطبوبي في مقابلة مع إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، على "ضرورة إجراء تقييم بخصوص عمل بعض الوزارات والإدارات العامة بعيدا عن التشنجات والحسابات والنظر إلى ما تقتضيه مصلحة تونس".