مقتل الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة في تونس

قالت وزارة الداخلية التونسية الأحد إن قواتها الخاصة قتلت البشير بن الناجي الزعيم الجديد لتنظيم "كتيبة عقبة بن نافع" التابع لتنظيم القاعدة.

وكان مسؤول حكومي قد كشف السبت أن قوات الأمن التونسية قتلت الجزائري بلال القبي، أحد مساعدي أبي مصعب عبد الودود زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في كمين.

وأوضحت الداخلية في بيانها الأحد أن قواتها عثرت على "جثة إرهابي آخر خطير اسمه البشير بن الناجي (جزائري الجنسية) وهو أمير سرية عقبة بن نافع في جبل سمامة".

وأضافت أن البشير يبلغ من العمر 35 سنة ويُعرف باسم "حمزة النمر" و"التحق بالجماعات الإرهابية في الجزائر سنة 2003".

وكتيبة عقبة بن نافع هي الفرع التونسي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وتحتمي بجبال الشعانبي وسمامة في القصرين قرب الحدود الجزائرية وشنت عدة هجمات في السنوات الماضية ضد القوات الأمنية والعسكرية.

وضيقت القوات التونسية الخناق على المتشددين في العامين الماضيين واعتقلت العديد من عناصرهم.

وفي العام الماضي قتلت قوات خاصة الجزائري مراد الشايب وهو الزعيم السابق لكتيبة عقبة بن نافع وعدة قادة آخرين.