تونس: معلومات عن عمليات إرهابية في الإمارات وراء منع التونسيات

قالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية إن الإمارات لديها معلومات عن احتمال تنفيذ تونسيات أو نساء يحملن جوازات سفر تونسية "عمليات إرهابية" في الإمارات، حسب ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الاثنين.

وعلقت تونس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد رحلات شركة طيران الإمارات القادمة إليها وقال مسؤولون إن الشركة رفضت سفر الراكبات التونسيات على رحلاتها.

ولم يعلن طيران الإمارات سبب منعه الراكبات التونسيات منذ الجمعة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر إن معلومة أمنية بالتواصل مع السلطات التونسية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وأكد تقدير بلاده للمرأة التونسية واحترامها داعيا إلى تفادى محاولات "التأويل والمغالطة".

اقرأ أيضا: تونس تعلق رحلات الطيران الإماراتية